蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容同時也是蔣渭水的孫姪女，她表示，整部作品發展過程令人動容，十分有蔣渭水精神。（黃世麒攝）

《俠飛春光》音樂會除了運用打擊樂，同時還有人聲加入。（黃世麒攝）

樂手在舞台上使用手銬、報紙成為樂器，2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠飛春光》，以打擊樂描繪蔣渭水的生命場景。（黃世麒攝）

樂手在舞台上使用手銬、報紙成為樂器，2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠飛春光》，以打擊樂描繪蔣渭水的生命場景，回望蔣渭水在100年前晨鐘暮鼓、振筆疾書，帶領台灣人文化覺醒。

導演李小平表示，整部作品呈現一種審美向度，「蔣渭水向世界展現的是『我被抓，我沒有罪』，那是一種很有尊嚴的傲骨，是柔性革命，很秀美。」

李小平說，他跟著編劇施如芳一起了解蔣渭水的生平，「他43年的生命，我用了『揮霍』二字定位，包括他在監獄進出，無故消耗許多時間，還有他的熱力奔走，這樣的精神我自問我自己是做不到的，這個作品是主題情境敘事，集結蔣渭水典故和事蹟，造就音樂的主題感和敘事。」

李小平表示，「俠、飛、春、光」四個字表現了他的多面向，「『俠』指的是他對待社會前提下的義氣、仗義，『飛』是的高飛理想，那種『我有一個肉身，但我有一個肉身達不到的目標』，一直在遠端，『春』就是他被關在監牢裡，但還是能自由書寫，而監獄也關不住他對未來的想像，『光』就是他的願景和目標。』

而舞台上的手銬、鐵鍊等，都是監獄場景的象徵，藝術總監朱宗慶表示，這部作品定調是音樂會，音樂除了擊樂還有人聲，同時也運用了劇場元素作為輔助，「蔣渭水故事觸發音樂創作，還有另一種表達方式，有了新的突破。」

蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容同時也是蔣渭水的孫姪女，她表示，整部作品發展過程令人動容，「大家為了同一個目標努力，這一點就非常了不起，就向蔣渭水說的：同胞須團結，團結真有力。每個人都貢獻自己的才華，這裡面有很飽滿的蔣渭水精神。」

演出將於10月6日在台中國家歌劇院大劇院、10月29日與10月30日在台北國家音樂廳、11月1日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。