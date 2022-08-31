發表在《自然氣候變遷》(Nature Climate Change)期刊一項研究表明，即使世界各國全力落實節能減碳，格陵蘭仍有約120萬億噸的冰層終將融化，屆時海平面恐上升至少27公分，一些地區像是紐約、邁阿密、孟加拉等都在漸漸消失。

「殭屍冰」（zombie ice）是冰蓋最外圍的區域

格陵蘭所屬丹麥自治領地，全境位於高緯北極圈內，總面積200萬平方公里將近80%皆被冰層覆蓋，無盡的冰似乎是這片風景不可或缺的部分，不過未來卻面臨「被消失」的挑戰。

基於2000年至2019年觀察數據，主導研究的科學家科爾根(William Colgan)告訴美聯社(AP)，所謂的「殭屍冰」（zombie ice）是冰蓋最外圍的區域，隨著降雪量逐年銳減，雖然它仍附著在較厚的冰層上，但暖化現象使它無法維持冰凍，預估影響超過120兆頓的冰量，這將是該島冰蓋總面積的3.3%。更進一步示警，屆時海平面上升達27公分，不過學界往往低估了確切數字，新的預測幾乎是聯合國「政府間氣候變化專門委員會」(IPCC)去年計算的2倍。

「這是死冰，只會負責融化然後從冰蓋上消失。無論我們採取什麼作法，都挽回不了，冰正渴望著雪…」

科學家擔心暖化問題導致難以想像的融冰後果，許多國家或地區如美國紐約、邁阿密和孟加拉等地區幾乎都會消失。科爾根強調，「很現實的是，今天的異常值終將變成明日的平均值」。