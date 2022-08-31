樂天桃猿主動出擊，與富邦悍將進行「2換2」交易案，也讓廖健富、楊晉豪這2位昔日同窗再度聚首，廖健富得知交易案有驚喜也有不捨，也立刻傳訊息關心新舊隊友，他還虧了楊晉豪一下，「這麼猛，一來就隨隊一軍了。」

2017年季中選秀會，廖健富以狀元之姿被桃猿選中，同學楊晉豪同樣在首輪被富邦選中，但進到職棒後，楊晉豪因傷勢多半在二軍沉潛，去年在一軍出賽54場已是生涯單季最多，不過樂天球團認為他還有機會突破現況，決定用交易網羅。

桃猿總教練曾豪駒表示，從楊晉豪高中時球探就有一直在關注，雖然沒能在選秀會上選到，這幾年仍持續觀察狀態，「他的協調性不錯，是守中線很優秀的選手。」他也希望透過交易案讓4位球員都有好的發揮機會，「希望他們能把自己歸零，到新環境去競爭自己的位置。」

當年在富邦執教的葉君璋在首輪挑走楊晉豪，他認為楊晉豪是名很有天分的選手，腳程快、頭腦靈活、打擊有天分，雖然因傷多半時間都待在二軍，但葉總這兩年來也觀察到楊晉豪的進步，「這1、2年有一些好的結果，有那個樣子，只是沒那麼穩定而已。」

廖健富今天上午看到這筆交易案也嚇了一跳，「很久沒有交易的新聞，主角又是自己同學。看到新聞後也有馬上關心（王）躍霖、阿彬（林澤彬），真的滿不捨的，也有傳訊息給晉豪，歡迎他來球隊。」廖健富答應楊晉豪會給他一些球隊的注意事項，但也不忘虧一下老同學一到球隊就隨一軍；球隊規劃新加入的2名球員會先隨一軍觀察。