太陽能系統廠泓德能源今（31）日在台南七股舉行日運案場的動土儀式，這是全台首件民間自辦環社檢核、並由政府單位核定的漁電共生案場。台南市長黃偉哲受邀出席，他表示，從科學數據來看，其實漁電是可以共生，用最新的科技讓漁民可以繼續來養殖，而國家的能源政策也可以繼續發展。

市長黃偉哲表示，感謝該公司落實農地農用為原則，將國家的能源政策、照顧生態及漁民的生活等多方需求，能整合一起，讓養殖業結合綠能業者齊頭並進，不但能為漁民帶來穩定收入，帶動地方繁榮及就業。

黃強調，國家政策再生能源占非常重要的部分，為配合國家能源轉型計畫，台南市致力推動再生能源發展，致力打造古都台南轉型為低碳綠能的智慧城市，至今成果豐碩，已獲RE100、綠色和平組織、APEC等國際組織認可，也在今年8月獲得首屆亞太暨台灣永續行動獎銀獎，肯定台南市積極發展能源轉型。

經發局說明，中央主動劃設漁電共生專區，以兼顧養殖、生態、光電的理念，作為充分表現政府以漁業為本，並兼顧綠能發電的良好典範，市府也以「漁業為主、綠電加值」的原則與中央共同推動漁電共生場域，以嚴謹審慎的態度進行案件審查，並加強完工後的營運查核，以維持魚塭持續生產，創造養殖及綠能發展雙贏。