無法出國「機加酒」，不妨來台北萬豪享受「雞加酒」療癒假期！延續悠遊國旅熱潮，台北萬豪酒店自再推「雞＋酒 豪堡假期」一泊二食住房專案，平日入住經典客房每房每晚5699元起，專案享每房兩客早餐及贈送Lobby Lounge 雙人豪堡晚間套餐乙份，包含噴香美式炸雞、雙人經典牛肉起司漢堡與沁涼海尼根啤酒六瓶，輕鬆享受微醺滿足的度假時光。

台北萬豪酒店「雞＋酒 豪堡假期」一泊二食住房專案，最低入住價格每房每晚5699元起，即可入住12坪經典客房享隔日早餐兩客，每房每晚再贈送Lobby Lounge 雙人豪堡晚間套餐乙份，內含超人氣美式炸雞六塊、經典牛肉起司漢堡兩份，以及海尼根星銀啤酒六瓶。

超人氣「美式炸雞」嚴選鮮嫩雞肉，以肯瓊香料醃製一天入味，以乾濕麵衣兩次裹粉後酥炸而成，外皮酥脆可口，令人吮指回味；「經典牛肉起司漢堡」綿密布里歐麵包夾入美國牛肩肉、水耕萵苣、微融切達起司片、洋蔥及爽口酸黃瓜，口感層次豐富。澎派餐點搭配清爽解膩沁涼海尼根星銀啤酒，以味蕾開啟療癒旅行。

台北萬豪表示，專案入住期間可免費使用健身房、高空戶外游泳池(設施開放狀況依政府防疫規範而調整)，以及免費無線網路。此專案可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家免費房型升等機制。入住前三天可免費取消，如超過取消期限須支付第一晚房費。此專案不保證用餐座位，須於訂房時預訂。