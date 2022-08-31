甲狀腺是人體重要的內分泌系統，一旦失常，嚴重傷害全身多個器官。醫師表示，甲狀腺功能亢進或低下，都會嚴重影響器官功能，若分泌過多，引發甲狀腺風暴，容易導致心臟衰竭，致死率極高，提醒民眾留意自身甲狀腺功能是否正常，並盡量讓情緒維持平穩，讓與情緒相關的甲狀腺分泌維持正常。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》中表示，甲狀腺是重要的內分泌系統，主要控制人體的新陳代謝，其分泌與壓力有關。他說明，人體的身心若承受巨大壓力，例如情緒突然急遽變化，或身體有感染、開刀、重大的器官衰竭等，甲狀腺會大量分泌，導致心跳異常加速，也因心跳長期處在加速狀態，進而增加心臟衰竭的機率。

柳朋馳表示，曾有一40歲女病患，因甲狀腺功能亢進，未規律服藥，後來自行停藥，在一次膽囊發炎後開刀，因面對開刀這重大生理變化，原本功能不穩定的甲狀腺分泌過多，引發甲狀腺風暴，該病患突然心跳加劇、高達每分鐘140次，體溫飆升如同發燒，手術後陷入昏迷，後來經過電擊才救回一命，該病患因此多住加護病房數天，「差點死在加護病房。」

敏盛醫院研究副院長江坤俊也提醒，甲狀腺功能異常者，若未規律服藥、定期回診，一旦出現身體突然因緊急疾病需開刀時，甲狀腺大量分泌引發甲狀腺風暴，致死率高達5成，且應讓自己身心狀態平穩，儘量維持情緒平穩。