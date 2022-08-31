彰化銀行(2801)31日舉行線上法人說明會，由發言人暨資深副總陳斌說明2022年第二季營運績效及業務重點。陳斌表示，今年上半年受益於全球升息政策的推動，彰銀的台外幣利差增加，帶動獲利表現優於預期，累計今年1～6月稅後盈餘為53.20億元，較去年同期增加27.65％，每股盈餘為0.50元，資產規模持續增加，淨收益為159.62億元，較去年同期增加14.95％，並因聯準會與我國央行升息，對上半年利差與NIM表現都有正向的影響，預計在全球升息循環持續下，下半年獲利表現將可較上半年更好。

在核心業務方面，彰銀放款量較去年同期成長7.19％，存款量成長11.72％，其中外幣存款較去年大幅成長27.78％，放款動能來自對授信結構持續轉型，提升中小企業授信占比，並著重於風險控管及努力耕耘海外市場，在上半年度存放款營運量成長力道的表現上，明顯優於去年同期。

另外，在資產品質方面，逾放比的部分也下降至為0.23％，覆蓋率提高至505.25％，較去年同期增加123.3％，資產品質明顯改善，預計下半年仍可維持良好資產品質，並加強衝刺業績。

彰銀在會中提及全球經濟狀況，俄烏戰事及相關經貿制裁進一步推升國際能源及糧食價格，促使通膨持續擴張，金融市場壓力升高，加上大陸房地產低迷與疫情反覆等諸多因素，導致經濟成長動能趨緩，預期下半年歐美等國家仍將採取積極升息抗通膨的立場，雖然我國出口與投資表現可能會受到前述全球經濟景氣轉弱而放緩，但受惠於本土疫情降溫與邊境有望鬆綁將可帶動內需消費意願提升，預期我國下半年經濟表現仍將溫和成長。

彰銀表示，下半年業務仍以擴增中小企業放款為主軸，除聚焦於放款量外，亦重視風險管理，持續承作青年創業貸款與六大核心戰略產業放款，並推動普惠金融及都更危老案件，以審慎的態度及適當的風險管控，配合市場變動來調整資產結構的配置，確保獲利穩定成長。

在永續治理方面，彰銀於今年6月正式簽署加入國際減量目標核可組織，為首家承諾依循「科學基礎減量目標倡議」(Science Based Targets initiative, SBTi)設定減碳目標的公股銀行。另外，也自185家分行中挑選彰化分行進行碳中和分行轉型計畫，並通過英國標準協會(BIS)的碳中和標準查證，正式成為彰銀首家碳中和分行。

彰銀未來也將持續精進公司治理效能、社會關懷回饋及環境行動作為，並結合核心業務及風險控管，積極落實綠色金融，推展永續績效連結貸款，運用金融力量實踐企業社會責任，與企業共同攜手以具體行動傳達對永續的重視，共同邁向永續淨零願景。