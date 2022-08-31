第一產險成立已60周年，第一保表示，為落實社會責任，創造美好社會與永續環境，全體員工近年積極投身慈善活動，以行動及愛心來反饋社會。

第一保表示，保險的本質是以人為本，一直不斷地努力作關懷社會，首先於2016年開始執行捐贈AED在全台落地開花政策，讓急救機制發揮更大效果；另外，近年來也投入關懷弱勢孩童捐贈電腦提供孩童使用，幫助提升弱勢孩童之電腦技能。

除了捐贈AED及電腦之外，第一保表示，該公司連續兩年在網路投保專區與第一社會福利基金會共同舉辦網路公益捐贈「1+1同名的愛」活動，讓每一位民眾在網路投保可享專屬優惠外，只要保戶在網路投保，第一保會再同步加碼捐贈予第一社會福利基金會，將雙倍幸福帶給更多需要關懷與幫助的人身上。

此外，第一保鼓勵員工主動參與社會公益活動。第一保表示，如募集物資與急難救助金或參與各種不同社會團體的志工活動，以行動及愛心來反饋社會。

在ESG之公司治理落實執行方面，第一保說，第一保已設置隸屬於董事會之「永續發展委員會」，使企業永續與社會責任提升至董事會層級，並透過定期召開會議，評估並檢視公司的永續發展政策，包含永續治理、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。

今年適逢第一保成立60周年，第一保更舉辦多項公益活動。第一保表示，該公司在於6月3日與地震保險基金會於桃園舉辦「端午集氣 熱血響應」捐血活動。雖疫情尚未平緩，仍獲得桃園在地民眾熱情響應，單日共募集熱血277袋，創下桃竹苗地區單日最佳勸募成效。緊接著在6月5日世界環境日，號召40多位員工至觀音山國家風景區-硬漢嶺步道，進行「環境清理」之淨山活動；8月5日在舉辦「第一邀您疫起來捐血」活動，在全台血庫大缺血，呼籲全民一起挽袖捐出熱血。第一保也認養台北市信義區念儒公園，除每日清潔維護公共環境外，還由委員會下永續發展工作小組之社會公益組同仁負責修剪花草，用心維護提升公園景觀整齊。積極落實企業社會責任，持續推廣永續發展不遺餘力。