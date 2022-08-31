故宮出版品的版權頁上印有「中華民國」字樣，遭天津新港海關查扣。（今晚報）

據天津《今晚報》報導，天津新港海關近日查獲違反「一個中國」原則圖書1321本。根據照片顯示，一本以繁體字印刷的台灣圖書版權頁上，出現「故宮博物院」字樣，出版日期是中華民國108年01月初版二刷。

報導稱，天津某公司日前申報進口一批圖書，共5165本。海關關員現場查驗發現，該批圖書包含漫畫、科普讀物、書法或文物圖鑒等多種類型，其中57種、1321本圖書中印有「中華民國」字樣，涉嫌損害國家主權，違反「一個中國」原則。

報導稱，目前天津海關已按照相關規定對上述貨物進行暫扣，並轉交後續部門處置。