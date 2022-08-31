男子王秉華前年在新店與妻子吵架後為了發洩情緒，竟持刀下車隨機挑選無辜的林姓機車騎士殺害，今年5月最高法院依殺人罪判處無期徒刑定讞；台北地檢署提告要求王男償還給付死者家屬的犯罪被害人補償金，台北地方法院全部判准，王須給付179萬8762元。可上訴。

2020年3月13日晚間，王男開車搭載當時的許姓妻子（2人去年離婚），兩人因故發生爭吵，車行至新北市新店區一處店家前臨停後，持續在車內爭吵，剛好林姓機車騎士臨停在前方，王男為發洩情緒竟持車內的料理刀下車，朝林的背後猛刺後開車離去。

警消據報將林男送醫急救，林因血胸及出血性休克死亡，王男離開現場後，許女不斷要他報警，一開始他拒絕，後來許女拿他行動電話撥打110後，將電話交由他接聽，王秉華才向警方自首殺人，並留在現場等候警員到場。

一審台北地方法院將王男判處死刑，案經上訴後，二審台灣高等法院認為，王男殺人後自首，符合減刑要件，把他與社會長久隔離，已足收懲儆之效而達社會防衛目的，改判無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。

死者林姓男子的父母提告民事求償部分，去年台北地院審理後認為，林男是獨子，扣除已領得犯罪被害補償金，經計算林的父母應獲賠償的扶養費、慰撫金和殯葬費用，判決王秉華須賠償林的父母各800萬，共1600萬元。