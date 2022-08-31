放屁雖是正常生理反應，但屁若是太臭，不僅放出來很尷尬，也是身體警訊。台灣一名20歲左右的女子與男友看電影時，不小心放了幾個屁，沒想到臭到讓一旁觀眾傻眼，另一方面也擔心可能是罹大腸癌造成，因此就醫檢查，才發現是患「大腸無力症」。

外科醫師陳榮堅在個人網站分享案例，他曾收治一名有便秘問題的20多歲女性，由於便秘問題很常見，因此她不以為意，豈料一次她與男友去看電影時，不小心放了幾個屁，雖然沒有聲音，但卻非常的臭，一旁的觀眾聞到後開始抱怨，讓她感到非常尷尬，擔心自己可能是罹患大腸癌，趕緊到醫院做檢查。

陳榮堅醫師提到，放屁是正常生理反應，一般健康的腸道，放出來的屁味通常不會很重，除非吃了奇怪的食物，但若有便秘問題，糞便在腸道囤積久了，就會產生發酵味道，因此變得很臭，長期處於便秘狀況，也會使腸道的環境越來越差，另外有研究顯示，腸道環境不佳，與未來發生大腸癌的機率有相關。

陳榮堅醫師對患者進行檢查後，發現她是患有大腸無力症，屬於腸胃道功能性疾病，好發於年輕女性身上，常合併腹脹、腹痛、噁心等症狀，而大腸無力症也有分程度，所幸患者狀況不嚴重，除了靠內科藥物治療外，平時也要多做運動、補充維他命、水分跟纖維素，患者經治療後，已能做到至少2天排一次便，放屁氣味也跟著改善，最後提醒民眾，別擔心水腫而不喝水，身體水分不足反而會使便秘狀況加劇。