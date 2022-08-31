雲林縣政府響應全球928世界狂犬病日，9月狂犬病防疫總動員。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

為響應全球928世界狂犬病日，雲林縣政府9月強化宣導防範狂犬病，呼籲飼主應每年定期帶寵物犬貓注射狂犬病疫苗，9月3日將於斗六市膨鼠公園辦理「防疫及動物保護宣導有獎徵答活動」，9月間並於林內鄉、水林鄉、四湖鄉及二崙鄉辦理7場次「免費狂犬病疫苗預防注射活動」。

雲林縣政府表示，「免費狂犬病疫苗預防注射活動」，內容包括免費施打狂犬病疫苗及寵物晶片植入，活動相關時間地點，公布於雲林縣動植物防疫所網站及臉書，歡迎縣民踴躍參加活動。

縣政府說，本年度為強化縣內狂犬病防疫工作，9月起防疫所與雲林縣獸醫師公會合作，動員縣內執業獸醫師一起辦理「縣轄畜牧場在養工作犬貓免費狂犬病疫苗注射」，以提升縣內畜牧場工作犬貓動物福利，凡屬雲林縣轄內畜牧場皆可參加，歡迎多加利用。活動詳情可洽詢雲林縣獸醫師公會或防疫所。

雲林縣長張麗善提醒，狂犬病屬人畜共通傳染病，台灣目前仍屬狂犬病疫區，家犬貓施打狂犬病疫苗保護力可達100％，為保護人與寵物健康、杜絕狂犬病傳播，飼主應善盡責任，每年定期攜帶家犬貓施打疫苗，未依規定注射依法可罰3至15萬元。