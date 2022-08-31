數位發展部自上週揭牌後，包括預算編列、組織疊床架屋及約聘人力過高等都遭到各界質疑，國民黨立委萬美玲發現，該部約聘僱人員平均月薪高達6萬多元，明顯高過其他部會約聘僱人員平均月薪，甚至快跟經過國家考試的公務人員薪資並駕齊驅，完全破壞政府文官體系，何況這些約聘雇人員工作屬性及專業度均不明，因此萬美玲要求數位部長唐鳳應詳實說明約聘僱人員高薪背後所具備的專業以及實際工作內容，絕不容許國家公帑被用來酬庸甚至養網軍。

萬美玲指出，數位發展部112年預算，約聘僱人員雖然只預計任用24名，然而卻編列高達1763萬1千元的預算，等同每一名約聘僱人員平均月薪高達6萬1218元，而其轄下的資通安全署更編列3617萬3千元要聘用44名約聘雇人員，平均月薪高達6萬8507元，然而數位發展部經過國家考試的公務人員，平均月薪只有7萬多元，等同數位發展部讓約聘僱人員薪資與經過國家考試的公務人員薪水並駕齊驅，甚至比初任公務人員的薪資還要高，此舉完全破壞文官體制，要經過國家考試才得以進入政府機關工作的公務人員情何以堪。

萬美玲說明，一般政府機關，除了國科會等研究單位，因為約聘人員多為高學歷知識分子薪資較高外，其他單位一般薪資都普遍低於正式公務人員2至3萬元，就以須具備一定專業能力的故宮及與數位發展部屬性相近的NCC為例，故宮約聘僱人員平均月薪為4萬1400元，NCC約聘雇人員平均月薪也僅有4萬7296元，由此可見數位發展部的約聘雇人員薪資明顯高過其他政府機關。

萬美玲表示，數位發展部成立之初就因為掌握的預算過高、約聘僱人員可達300人、功能屬性定位不明等，鬧得沸沸揚揚，現在才攤開預算書，就看到如此驚人的薪資水平，她要求唐鳳部長應公開說明釋疑，如果聘用的人員專業性確實比其他部會的約聘雇人員能力強，甚至比各部會公務人員都還厲害，這樣的薪資沒人會質疑，但如果聘用人員不公開透明，又可以領到這樣的高薪，身為立法委員，有責任為全民看緊荷包，審查數位發展部預算時，將提案全數凍結約聘雇人員薪資。