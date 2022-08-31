桃園市1名孕婦日前如廁時生下女嬰，但發現女嬰沒有呼吸、反應，趕緊通知消防隊救援。消防隊趕抵時，先抽吸女嬰口鼻分泌物、再刺激其腳底板，女嬰順利發出響亮哭聲，讓在場的人都鬆下一口氣，消防員趕緊將2人送醫，生命徵象皆穩定。

桃園市消防局三民分隊日前接獲急產接生案件，家屬報案時，稱孕婦如廁就將女嬰生出來，但是女嬰疑似沒有呼吸、反應。消防局不敢大意，連忙派遣了2台救護車、4名救護員。

救護人員評估嬰兒與產婦情況，因產婦坐在馬桶上，抱著嬰兒，臍帶還連載一起，消防員先抽吸出口鼻分泌物，並刺激嬰兒腳底板，嬰兒果然發出響亮哭聲。救護人員評估嬰兒外觀、呼吸、血液循環都相當穩定後，隨即將其擦拭乾淨，並做好保暖設施，也確認產婦狀況穩定，協助將其斷臍後立即將嬰兒送往醫院，產婦隨後觀察也送醫治療。

出勤的小隊長陳啟敏及隊員陳冠中都曾有出勤急產案件經驗，雖然再次遇到急產接生的案件，但還是繃緊神經，包含產婦隱私、照顧新生兒等，都不得馬虎，一直將2人送醫，並經醫師評估生命徵象穩定，2人才放下心中大石。

三民分隊代理分隊長陳盈元表示，急產接生須照顧的對象不只1人，且新生兒及產婦狀況較不穩定，更加考驗出勤人員的耐心及反應。陳也呼籲，民眾能珍惜救護資源，尊重救護專業，適時避讓救護車，讓有需要的民眾能得到最迅速與專業的協助。