新北市教育局今舉辦「新北市童軍18堂課」新書發表會，完成全國首創國小至成人服務員各階段童軍教材，各項教材除提供全市各校使用外，也將電子版分享給各縣市，期盼作為各校教師及童軍服務員重要教學參考書籍，以帶給學生更優質的童軍教育品質。

教育局長張明文表示，新北市一向為全國童軍教育領頭羊，2015年已達成校校有童軍，迄今已成立562團，1萬多位學生參與。有鑒於童軍相關教材缺乏，新北市集結童軍教師逐步編輯童軍教材，2018年發表「童軍教育補充教材」，提供國小教師童軍教學參考。

2019年製拍「童軍三節課」影片，讓童軍教育落實於高國中小課程；2020年完成全國首部「童軍手冊」，為國高中生提供系統性童軍輔助教材；今年再出版「童軍18堂課」一書，專為成人童軍服務員而設計，正式完成全國首創各階段童軍教材最後一塊版圖。

「新北市童軍18堂課」共有18篇主題文章，其主要閱讀對象為成人服務員，以童軍歷史為開頭，結合男女童軍總會推動重點，並針對成人服務員必須具備的各項帶團技能如服務學習、戶外教育、唱跳活動等各面向，邀請童軍夥伴共同撰寫，提供給成人服務員用以提升自身能力。

教育局表示，今年新北市於全國童軍績優個人與團體評選囊括11獎項，為蟬聯四屆獲獎數全國最多的縣市，期盼將新北市童軍教師的智慧分享出去，各項教材電子檔將置於新北市社會教育資源網https://lll.ntpc.edu.tw/，各縣市可自行下載運用。