1名女網友說她的76歲公公「老當益壯」，平時會用手機玩網路交友，甚至買春、買壯陽藥，某次公公的手機壞掉，向她的丈夫借手機，歸還後她發現手機就不斷出現色情通知，讓她崩潰，考慮是否應該讓孩子回公婆家，怕公公帶壞孩子，PO文詢問網友「我們到底該怎麼處理？」

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她的公公已經76歲，平時仍會用手機買春、買壯陽藥，甚至玩網路交友，讓她感覺很不好，而公婆感情不好，已分房睡多年，她也沒有住在公婆家，丈夫每天晚上會回去，孩子1周也會回去2天；日前公公手機壞掉，向她丈夫借備用手機，沒想到後來發生讓她崩潰的事。

公公借用手機約半年後歸還，該女網友後來用該手機在晚上播放音樂給孩子時，發現手機竟跳出多則「不堪入目」的訊息，後來公公疑似知道原PO的不滿，變成都在LINE上對話，但原PO仍是發現許多色情訊息，原PO最後說還有不少事讓公公徹底黑化，讓她思考該不該讓孩子與對方相處。

其他網友留言「76歲還這樣勇健」、「保護好妳自己的家庭與財物，在沒出大狀況的前提下，就讓你公公順其自然吧」、「老公不處理的話，妳黑臉就要扮強硬一點，直接跟他們那邊不來往」、「妳要注意的是，妳老公以後也會變成妳公公」、「這好像是男人的通病，只要是他還能動，他就會起色心」。