林鉅刻劃出一位寡言且一意孤行的父親。（瀚草影視提供）

導演詹凱迪執導《兜兜風》去年在金馬影展世界首映，男主角林鉅入圍第58屆金馬獎最佳新演員獎與國際影評人費比西獎，並入選韓國全州國際影展競賽等等多個國際影展，今（31日）釋出海上版海報和正式預告，該片劇情圍繞在一對工作、感情各自陷入困頓的父子，由62歲資深藝術家林鉅首次擔任電影男主角，在片中飾演寡言嗜賭的父親。

林鉅年輕時因侯孝賢導演而接觸電影，「侯孝賢認為我適合當演員，但我沒自信，不當一回事，後來他就沒找我了。」坦言：「我們這一代做藝術的多多少少都有一點電影夢。」林鉅自認並非專業演員，一開始苦勸導演詹凱迪另尋他人，「電影那麼貴，又是他的第一部長片，最好不要冒險找我做這種傻事！」沒想到導演相當堅持，林鉅逐漸被誠意感動。

面對新生代導演的作品，林鉅並沒有輕忽這份工作，他不禁自問：「演員是什麼？」內心認為：「好的演員是非常了不起的藝術家。」過去缺乏挑戰的自信，這次決定鼓起勇氣面對，拍完這部電影之後，對演員這個職業更加尊敬，「《兜兜風》是第一次讓我有演員的自覺，我更欽佩演員這個藝術家形式，我不是要當電影明星，但既然花時間就不能浪費生命。」

入圍金馬後是否有更多邀約？林鉅強調接戲還是「看緣分」，由於時間幾乎都專注在繪畫創作上，無法拍攝太多作品，透露今年確實有接新片，但對方必須有明確「非他不可」的理由，「要很清楚的告知為什麼找我，台灣明明就有很多優秀的專業演員，應該去找他們才對。」

片中探討一對沈默的父子關係，現實中並沒有孩子的林鉅表示，腦袋裡唯一的父親形象就是自己的爸爸，談到父親的「傳奇事蹟」，林鉅顯得相當興奮，他形容爸爸是個「很妙的人」，更是他心目中的偶像，在家養羊和魚不稀奇，甚至連熊和老鷹都能養，林鉅學生時代經常逃學到處遊蕩，爸爸不多管教，也不用傳統的打罵教育，反倒是下工之後常帶孩子一起去看電影，看到他抽菸只說一句：「抽好一點的（菸）！」林鉅感謝的說：「所以我雖然行為脫序，但絲毫沒有變壞反叛的機會。」

今釋出的預告中，其中一幕是林鉅站在機場外的背影，林鉅表示自己父親和《兜兜風》爸爸「阿瑞」最相似之處，就是2人都是「帶子郎」，老婆離開後，一個大男人只能獨自帶著小孩成長，林鉅只要看到父親唱起〈從上海歸來的莉露〉的神情，就知道他在想他老婆，林鉅也把這首歌曲推薦給導演，因此當林鉅在片中看著自己女人要搭機離開時，「我能理解那種挫折感。所以我想像我父親的青春，他的青春就是我。」他也將個人生命中的挫敗帶入角色，詮釋出大銀幕上這個耐人尋味的父親。

《兜兜風》將於9月30日上映。