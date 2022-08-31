公正、鐵面無私的人雖然容易受人尊敬，但也容易被人吐槽情商低、不好相處，不過星座運勢網站《摘星工廠》指出，講情面雖然顯得情商高又有人氣，但可不一定招人喜歡，像雙魚座、天秤座、獅子座就很愛講情面，卻容易被別人欺負，只能眼睜睜吃悶虧。

▍雙魚座

心中充滿愛、喜歡用愛擁抱世界的雙魚座，最放不下的就是感情，特別是在跟別人相處的時候，若碰到難解的、容易觸發矛盾的問題，他們的解決態度就是講情面，認為這樣就是知情達理、為人和善的處事態度，然而有時明明道理是站在自己這邊的，他們卻還在顧慮別人會不會因此心裡不舒服，最終反而被當軟柿子欺負。

▍天秤座

天秤座為人處世的一大原則就是以和為貴，他們天生不喜歡跟人吵架，覺得什麼問題都能靠溝通解決，即便是講道裡也不能解決的問題，靠著好的情商、講情面，必定能緩和矛盾，讓問題軟著陸，然而正因為他們喜歡跟人講情面，以致於有些人總想著占他們便宜。

▍獅子座

「情面，是私人間的情分和面子；講情面，則是講究大家的情分、顧及彼此的面子。」最符合這句話的星座無疑就是獅子座，他們重視情分，更看重面子，無論是做自己，還是跟別人相處，他們都不忘這兩個原則，然而遇到有人不講道理、忘恩負義時，他們仍不允許自己捨棄這兩個原則，最後反而眼睜睜吃悶虧。