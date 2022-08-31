高庫存、高通膨的長鞭效應顯現，貨代業者中菲行（5609）今（31）日表示，終端需求不振、上游減單嚴重，不只貨櫃海運第三季旺季不旺，空運第四季旺季能見度也蠻低，接下來寄望9月蘋果新機發表，若能帶動龐大供應鏈拉貨，或可啟動一波空運行情。

目前台灣至美西空運運價每公斤約260元，飛美東每公斤約270元，航空貨運重視重量，若為重貨則價錢好商量，每公斤運價可下修至200元以下。

在海運方面，中菲行表示，許多國家主要港口持續壅堵，美西碼頭勞資談判可能引起罷工疑慮仍在，許多貨主、船公司將貨轉往美國東岸，造成美西線運價持續下修，美東線運價相對跌幅較小。

整體而言，中菲行認為，下半年海空運能見度都蠻低，儘管船公司減班因應，但終端砍單問題嚴重，現在只要有貨都能即時上船，海運運價下滑勢不可擋，但幅度可望趨緩，但明年起不少航商的新造船開始下水，4月後能否簽訂不錯的合約價，有待觀察。

即將進入第四季空運傳統旺季，高通膨壓抑消費，終端存貨過多仍有待消化，即便有跨境電商貨挹注，效果有限，但看好蘋果新機上市拉貨動能，以往果粉相對來說比較不受通膨影響。