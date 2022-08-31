看好疫後觀光產業商機，國泰飯店觀光事業執行長莊琬華31日表示，國泰飯店觀光事業已訂出4大目標迎接下一個10年，4大目標為1.正式啟動飯店與餐旅管顧事業，2.採異業結盟策略強化會員忠誠度並使忠誠客戶累點回饋多元化，3.同時在各飯店導入智能全自動化服務機器人「COZZI將」，4.結合周邊資源，提供高端旅宿體驗，進而提升自主品牌的營運效益，目標2025年單年營運達損平。

莊琬華表示，國泰飯店觀光事業以「輕資產」策略正式跨入旅館管顧後，目標5年內受託管理3家，首要目標是插旗台中，打造環島遊憩鏈。莊琬華透露，目前已有3、4家業主洽談中。

莊琬華說，國泰飯店連鎖自2013年至2020年成功達成「一年一家新飯店」目標，旗下3品牌、7飯店，據點遍及台北、桃園、台南與高雄都會精華區域，且飯店品牌有國際亦有自創、規模有大有小，有城市商務型、亦有休閒度假型，客房數量總計1231間，累積資源與經驗可接受投資飯店業主不同需求。

受疫情衝擊，國內許多旅館飯店積極轉型，旅館飯店市場出現許多機會，莊琬華表示，國泰飯店管顧初期將以客房數120間至150間左右的飯店合作。

為搶攻點數經濟並累積常客，國泰飯店連鎖2017年成立 AMAZZING CLUB（簡稱AMC)會員品牌，目前會員數30萬人，防疫期間AMC貢獻營收60%，助集團度過疫情危機。莊琬華表示，為持續增加會員，AMC將與同業與異業結盟，以旅宿業為主、餐飲零售業為輔，將會員點數回饋跨出飯店，目標2023年會員數達40萬人。

莊琬華表示，國泰飯店連鎖2023年將成立餐飲公司，負責整合集團內所有餐飲資源，而已有2據點的咖啡輕食品牌「COZZI CAFE'」亦將啟動拓點計畫，搶進商辦大樓設點，初期將以一年開一新店點為目標展店。

莊琬華表示，疫後國人消費觀念轉變，對旅遊商品需求也大幅改變，國泰飯店將傾力結合飯店以外資源，創造出高質感體驗旅宿商品，透過包場方式讓目標客層優先體驗，提高平均房價並達增加產值目標。