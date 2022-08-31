民進黨台北市長參選人陳時中今赴北市選委會登記時，因佔據正門造勢遭到國民黨北市議員秦慧珠3批評，陳時中鴨霸、耍特權，霸佔大門不讓其他後選人登記，讓她蒙受從殘障通道走進來登記的屈辱。對此台北市長柯文哲今下午受訪表示，「神經線放大條一點，人生活在世界上，什麼都要計較，會很痛苦」。

柯文哲今下午參加「嗡嗡嗡市政小蜜蜂─暑期市政體驗營」，會前受訪表示，若重來一遍，北市選委會、警察局應該要先安排好造勢區，並表示秦慧珠說的對，要喊凍蒜就排行程，不必兩組人同時要搶位置，把人家路擋住也不好，北市府管理上有要改進的地方。

柯說，不過因為四年才發生一次，所以他強調SOP，要求寫SOP，下次登記參選，哪一天要設置造勢區、通道區等等，要造勢要排行程，這樣就不會吵。

不過秦慧珠憤怒陳時中造勢害她必須走殘障車道，柯文哲則表示，「我跟你講，神經線放大條一點，人生活在世界上，什麼都要計較，會很痛苦」