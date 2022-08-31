打呼是一個很常見的問題。根據美國口腔頜面外科醫師協會（American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons）的數據統計，約有50%的美國人會打呼，雖然自己沒感覺，但對於他們的枕邊人來說是很困擾的事情。儘管無法治癒，但在打呼影響生活之前，仍然可以嘗試一些自然療法來幫助減輕症狀。

1.改變生活方式：保持健康的體重，並避免睡前飲酒。酒精和鎮靜劑會降低喉嚨後部肌肉靜止時的張力，讓人更有可能打呼。紐澤西州艾迪升肯尼迪醫學中心的臨床神經生理學和睡眠醫學主任Sudhansu Chokroverty博士表示，睡前4到5個小時飲酒，會使打鼾更加嚴重；德州奧斯丁市的耳鼻喉科醫生兼止鼾專家Daniel P. Slaughter博士指出，減肥可能有助於一些人不再打呼，但有些瘦的人也會打呼。

2.改變睡眠姿勢：根據Fox News的報導，仰睡會導致舌頭向後移動，可能會阻塞氣道並引起振動聲。因此，改變睡姿並嘗試側睡，使用長一點的枕頭，就可輕鬆地側睡。

3.嘗試藥物輔助：感冒和過敏藥物可以緩解鼻塞，讓人更自由地呼吸。

4.使用鼻腔擴張貼片：將鼻腔擴張貼片黏在鼻子外側，保持鼻道暢通。

5.安裝口腔矯正器：睡覺時佩戴口腔矯正器可使下巴保持在適當的位置，以便空氣可以更自由地流動。不過使用前建議先詢問醫師這個方式適不適合自己。

6.頭部抬高一點：將枕頭放在頭下，讓頭部稍微高一點，以幫助保持呼吸道暢通。

7.睡前洗個熱水澡：這可以幫助打開鼻道並幫助呼吸，也可以用鹽水沖洗清潔鼻道。

8.養成良好的睡眠衛生習慣：不良的睡眠習慣可能會產生類似於飲酒的影響，例如長時間工作而無足夠的睡眠，意味著你會在睡覺時過度疲勞，當人睡很沉，肌肉變得鬆弛，就會導致打呼。

9.保持充足的水分：要多喝水，因為脫水的時候，鼻子和軟齶中的分泌物會變得更黏稠，這會引起打呼。

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