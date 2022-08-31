筆電每年有2億台的剛性需求為市場共識，TrendForce預估2022全年筆電出貨量將下修至1.95億台，破安全水位令供應鏈鈴聲大作。即便上半年商用需求似乎隨著工作回復正常辦公有所支撐，但受到美元升息、高通膨及高庫存的打擊，企業獲利減少，甚至出現虧損，導致資本支出收斂，減少對筆電進一步採購，筆電需求出現衰退。

TrendForce指出，2022年第二季全球筆電出貨量達4574萬台，季減17.7％，年減24.5％，創下新冠疫情爆發後的單季低點。2022年全球筆電上半年出貨總數為1.0億台，年衰退14.7％。

TrendForce指出，除了疫情紅利退場，Chromebook教育動能榮景不再，消費需求亦因歐美高通膨、地緣政治議題衝擊而大幅衰減，同時中國華東地區封控措施反覆，不僅嚴重影響筆電供應鏈穩定，也對龐大的中國消費市場帶來打擊。

觀察第三季，各國企業皆面臨總體經濟潰堤帶來的惡性循環，不僅營收下滑．且各國央行升息動作頻頻，也使得企業成本顯著提升，只能轉而縮減支出，商用筆電動能因此滑落，砍單效應從下游通路蔓延至代工廠，進而衝擊筆電市場需求。在商用、消費、教育三大類別皆疲弱的市況下，下半年傳統旺季將不再，預估下半年全球筆電出貨僅9370萬台，相較上半年下滑7.5％，較去年同期衰26.4％。