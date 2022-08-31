不是頒發「破案茶」是頒黑檀木關公像！員警說，「相當特別！」台中市警察局長蔡蒼柏於31日於局務會報中表揚有功人員並頒發破案獎金及關公像，除表揚多名警局績優員工，並慰勉破案有功員警，肯定基層員警傑出表現。

台中市警察局指出，頒發獎項計有偵破檢肅治平案1件、重大毒品案10件、詐欺集團案9件、重大竊盜案1件及111年上半年刑事警察個人偵查犯罪績效績優人員，其中小隊長擇優取10名、偵查佐擇優取15名，第1名者各加頒關公像1尊。

台中市警察局表示，刑事警察大隊偵查第五隊偵 破賴姓主嫌毒品案，查扣第二級毒品大麻活株155株、大麻花6公克等不法證物；經內政部警政署認定為第二級毒品大麻製毒工廠，警方向上溯源，阻斷大量毒品流入市場，偵查佐蘇千錚除獲頒獎金外，另獲頒關公像1尊。

台中市警察局表示，頒發關公像要件相當嚴格，除以上刑事績效評比第1名外，偵破刑案等級也須達特殊或特別重大才予頒發，能獲獎實屬不易。

台中市警察局也頒發獎狀表揚多名局內績優員工，包括研考人員、工友、行政助理與內部管理優良單位，以獎勵負責盡職，服務卓著績優員工。

台中市警察局長蔡蒼柏說，肯定防疫與治安俱重時期，同仁在維護轄區治安方面，持續展現打擊犯罪具體成效外，更表示組織的成功仰賴每一位堅守崗位同仁的付出，對於辛勤服務至退休的工友表達謝意與敬意。

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