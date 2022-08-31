高雄市左營區翠華路附近有多樣重要公共建設，為北高雄南北向交通之主要道路，31日由副市長林欽榮主持召開第105次都市計畫委員會，左營翠華路(明潭路至左營大路段)拓寬至40公尺、捷運橘線O9站聯合開發等都市計畫變更案審議通過。

林欽榮表示，翠華路除明潭路至左營大路段道路寬度為30公尺外，其餘南北兩端均為40公尺，因此該瓶頸路段於上、下班時段常造成車流雍塞，道路拓寬具有必要性、急迫性。為提升道路容量與服務水準，因應地方產業發展及聯外交通需求，市府利用國有地向西拓寬10公尺至40公尺，道路單側將由「2快1慢」提升為「3快1慢」，翠華路拓寬工程總經費約1.3億元，預計112年3月動工，113年3月完工。拓寬工程完工後，該路段上、下午尖峰時段道路服務水準，將可由F級提升至C至D級，具體改善交通現況。

捷運橘線O9站聯合開發基地面積約3.41公頃，鄰近高速公路中正交流道，主要計畫由體育場用地變更為捷運開發區，對於既有的運動設施包括羽球場、籃球場將原地保留優化，壘球場則移至基地南側更新改建，極限運動場亦將納入中正運動場整體規劃升級。未來透過聯合開發，結合商業、運動主體的複合性設施，並與東側中正運動場改造為高架公園（Highline Park）的開放場域連結，華麗轉身成為設施新穎的運動園區，將可重塑整個國道入口門戶意象，預計112年上半年辦理招商作業。

都發局長吳文彥說，為兼顧開發效益及減輕交通衝擊，要求提出交通改善配套措施。未來基地開發強度由容積率840％調降為630％；同時要求鄰中正路乙側，基地須退縮建築作為車道使用來增加道路容量，並將計畫區內輔仁路寬度由現行10公尺拓寬為20公尺，同時增設一處約0.5公頃公園用地，未來並得視需要，依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」規定，於地下設置停車場，以提供周邊民眾休憩空間同時減輕交通影響。