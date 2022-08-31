女星小甜甜（張可昀）去年雙喜臨門，先跟小5歲圈外老公宋晉賢登記結婚，又迎接寶貝愛女「米苔目」，成為幸福人妻、人母，但她產後明明積極減重，反而胖到人生巔峰，就醫檢查才發現罹患3病症，不吃不喝也會胖。小甜甜近日罕在臉書抒發沮喪的心情，引起網友關注。

小甜甜30日在臉書自爆罹患多囊性卵巢、甲狀腺低下、雄性激素過高，感嘆：「有了這些病症在身上，真的呼吸也會胖，縱使不吃不喝，這些症狀著實嚇到我，確實也造成我內心很多無奈不安失落，甚至有點難過」，寫到這裡，小甜甜難忍激動的情緒，悲喊：「為什麼這麼辛苦懷孕生產之後還要變成這個樣子？？？為什麼是我？」

此外，不知道小甜甜生病的人，見到她的第一句話總是：「你怎麼胖成這樣啊？要減肥啦！太胖了天啊！」再加上小甜甜變得討厭自己被拍、和螢幕上的模樣，更想要趕快康復，但醫師也無法確定哪天會好。

小甜甜進一步表示，現在已在看新陳代謝科和婦產科，盼望病情出現轉機，她能用健康的身體陪伴女兒成長。

事實上，小甜甜曾問醫生為何生產前沒有這些問題，醫師表示產後體質會改變，加上現代人生活壓力大等，都有可能影響健康；而小甜甜面對3病症纏身，發洩完情緒後，慢慢接受不吃不喝也會胖的課題，也向自己喊話：「我們不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天」，以自身經歷鼓勵有相同經歷的女性。