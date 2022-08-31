中和警方查獲模擬槍1把、鋼珠11顆、信號彈、彈簧刀以及第二級毒品大麻11公克。（警方提供／李奇叡新北傳真）

全案詢後依妨害自由、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和警方昨日獲報，一名男子被囚禁在頂樓加蓋的住處，還遭到毆打，經逐戶查訪後火速攻堅，順利逮回6名嫌犯，其中1名主嫌為四海幫成員，全案詢後依妨害自由、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

警方調查，38歲的四海幫周姓男子和同夥在中和區永和路一帶，租下公寓頂樓加蓋當作吸毒據點，而被害人陳男（22歲）常到該處吸食大麻，弄得髒亂不堪，引發周男不滿，故於昨日要求給付11萬元的賠償費，但陳男不從，因此遭到拘禁毆打。

據了解，陳男趁著打電話給朋友籌錢時，請求朋友報警求助，因無確切地址，警方昨日10時許獲報後，成立專案小組積極偵辦，調閱監視器並逐戶查訪，掌握犯案地址，12時許依刑事訴訟法131條，逕行搜索破門。

警方攻堅後，逮捕周男、黃男（19歲）、徐男（28歲）、張男（26歲）、楊男（23歲）、黃女（24歲）6人，並查獲模擬槍1把、鋼珠11顆、信號彈、彈簧刀以及第二級毒品大麻11公克，全案詢後依妨害自由、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌送辦。

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