許多人停車都會特地避開相鄰的汽車。一名網友分享最近在某停車場看到的一幕，只見一台速霸陸、一台凌志停在左右兩邊，中間彷彿有一道巨大的牆壁隔開，讓他直呼「難得遇到好鄰居」，許多人看了也紛紛大讚有禮貌。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「難得遇到好鄰居，不打擾是給彼此的溫柔」，原來兩台體積龐大的SUV停車時，都特意讓車輪緊緊貼在停車格外圍的白線，似乎是考慮到這樣可以避免碰撞，對方駛出停車格時也會比較容易，另外停車的位置也沒有擋住消防設備，相當安全。

對此，許多人紛紛笑說，「讓彼此都舒服的距離，讚啦」、「連車都停不好，不過我喜歡XD」、「千金難買好鄰居，兩個都是有經驗的老司機」、「有了這車位，我什麼車都捨得買」、「觀念正確」、「愛車人的默契」、「社交距離」。

不過也有人認為，兩車車主可能有嫌隙，「吵架的男女朋友 」、「好像分房睡的夫妻喔」、「很像吵架的情侶在床上」；另外也有人猜測，可能兩台車都是新車才會這麼保持友善，「通常都是兩台都是新車沒多久才這樣停啦，你試試看其中一台若是福特天王星會怎麼停」。