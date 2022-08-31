金門新增104例COVID-19確診者（統計時間30日0-24時），累計1萬2970例，約占常住人口19.53％。縣府提醒，9月1日起3項防疫新規定起跑、放寬入院者篩檢措施，另65歲以上長者可免費領取5劑快篩、快篩試劑實名制每人一次可購買10劑。

地區指揮中心提醒，住院病人及陪探病者為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。 另外，自9月1日起，1957年(含)以前出生，年滿65歲以上長者，免費領取5劑家用快篩措施，民眾可持符合領取資格之健保卡，至各實名制快篩試劑販售據點領取，包括：金寧鄉衛生所(電話：325735)、烈嶼鄉衛生所(電話：362078)、大賀藥局(電話：327678)、康總藥局(電話：316053)、金志忠藥局(電話：325813)、大森藥局(電話：325100)、大金藥局(電話：355382)、仁愛復興藥局(電話：332368)、大山藥局(電話：333290)。除金寧鄉衛生所及烈嶼鄉衛生所領取時間為周一至周五上班時間，其餘地點假日皆可領取，各販售點領取時間以各販售點公告為準。

第五輪家用快篩抗原試劑實名制，民眾至多可一次購買2份(10劑)，持健保卡或居留證，至特約藥局或衛生所購買，可分成1次或2次購買(可代購)，售價仍維持每份500元。