推動自行車運動，台中市府舉辦「2022台中自行車嘉年華」，邀請民眾全家大小相揪來體驗台中自行車之旅。(中市府提供)

推動自行車運動，台中市府舉辦「2022台中自行車嘉年華」，邀請民眾全家大小相揪來體驗台中自行車之旅。(中市府提供)

自行車運動蔚為風潮，為讓民眾感受不一樣的鐵馬體驗，台中市政府觀光局舉辦「2022台中自行車嘉年華」，規畫6條不同風貌、景觀的騎乘路線，活動中還有自行車尋寶、自行車嘉年華、單車小鎮旅行、民歌及YOYO親子表演及運動產業設攤展示等，將於9月10日熱鬧登場。

為「2022台中自行車嘉年華」宣傳，觀旅局今天舉辦記者會，局長韓育琪指出，今年的「自行車騎乘活動」從東勢客家文化園區為起點、民眾可以一路騎到終點后里馬場，沿途可欣賞0蛋月台、大甲溪花梁鋼橋、九號隧道等特色景點，一次感受東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道的特色。

活動特別與旅行業者合作，推出2天1夜的「單車小鎮旅行」套裝旅遊，結合自行車與旅遊行程，除了要推廣自行車觀光，也希望帶動周邊產業發展；此外，暖身場「自行車尋寶」已於8月20日率先開跑，推出包括城中城、草湖溪、潭雅神、高美濕地、東后豐及甲安埔6條自行車路線，讓民眾可感受山海屯的景觀。

宣傳會現場特別安排小騎士登場，韓育琪說，今年活動主題為「Let's All Ride」，將於嘉年華會當天邀請知名民歌手南方二重唱、王瑞瑜及小孩喜愛的香蕉哥哥、草莓姊姊、小男孩樂團、鹿喜、咖哩玩劇團等藝人演出，另有單車競技表演、魔術親子秀表驗；參加尋寶的民眾只要完成指定路線集章、臉書打卡任務，還有機會抽高階自行車及手機。