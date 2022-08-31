安泰銀行31日舉行線上法人說明會，說明上半年及第二季營運成果及財務業務相關資訊，發布上半年淨收益31.36億、年增7％，稅後純益11.49億元、年減6％，累計每股稅後純益（EPS）0.59元。股東權益報酬率（ROE）6.78％，資產報酬率（ROA）0.68％。

安泰銀行表示，該行核心業務放款動能穩健成長，及受惠升息循環挹注利差擴大，利息淨收益及手續費淨收益持續維持成長態勢，第二季較第一季均呈現二位數成長。利息淨收益10.52億元，手續費淨收益4.19億元，分別較前一季增加10％及20％。在最適化的風險與收益下，追求穩健的放款成長及平衡的放款組合，以提升整體收益。

至6月底安泰銀放款餘額2,233億元，存款餘額2,905億元，存放比76.89％，優於全體本國銀行平均的70.34％。存款中外幣存款525億元，較去年底成長7％，為近五年來次高，第二季淨利息邊際（NIM）1.28％及淨利差1.23％，分別較第一季增加9個基本點（1個基本點是0.01個百分點）及8個基本點。

安泰銀行指出，該行以嚴謹的成本控管及卓越的資本水準，6月底資本適足率16.52％，第一類資本比率及普通股權益比率皆為15.33％，優於全體本國銀行平均的14.88％、12.61％及11.39％。營業費用率46.86％，也較全體本國銀行平均的54.08％優異。3月底普通股權益比率及資本適足率均位居全體本國銀行排名第二。

面對疫情、通膨及地緣政治等風險變素持續影響，下半年整體經濟展望未見明朗。安泰銀強調，仍將審慎樂觀看待，透過聚焦目標市場與利基業務、妥適資產配置、嚴謹的風險管理並深化數位發展與營運韌性，追求持續成長。

且因應氣候風險及溫室氣體排放，及落實遵循金管會「永續發展路徑圖」，安泰銀於7月成立溫室氣體盤查（GHG）工作小組，預計2023年底完成溫室氣體盤查資訊揭露，2024年底完成外部查證，持續推動企業節能減碳。