華航（2610）千億購機案引起軒然大波，華航今（31）日發出聲明指出，引進新廣體客機波音787-9經專業評估營運效益，始終秉持公司利益考量，謹慎研究相關技術條件及商業條件，評選出對公司未來營運最有利的機種。

華航表示，新廣體客機評選主要著重新世代客機設計，包括省油效益、修護考量、載運能力、營運派飛彈性、業界現行與未來市場接受度等五大營運效益都納入考量，在疫情衝擊後，特別兼顧客貨運「新營運模式」，在邀集外部專業顧問建議下，波音787-9客機的整體評選結果最佳。

波音787-9客機比起前一代廣體客機省油減碳約20％，且飛航速度提升，縮短飛行時間，大幅優化成本結構；修護考量機身結構使用新世代複合材料與金屬合金，較前一代客機更能適應熱帶潮濕氣候；載客與載貨能力優，可容納36個貨櫃的機腹貨艙，有效提高營運收益，對在後疫情時代仍靠貨運挹注主要營收的華航來說是利多。

另外，波音787-9客機的航程特性適合台灣的地理位置，可為華航航網提供靈活派飛的彈性，有助於機隊調度，顯著增加整體效益，並利於未來持續拓展中長程客運航網，且可依需求轉購載運能力更高之787-10，有利營運大運量航線。