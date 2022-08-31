面對近年全球政經情勢變化及亞洲主要交易所之發展趨勢，櫃買中心總經理李愛玲31日表示，櫃買中心將積極推動四項重要工作，來積極發掘市場創新動能、契合永續發展趨勢，創造發行人、投資人與市場共好的新未來。

首要是打造具國際競爭力的永續發展債券市場，櫃買中心目前已有113檔永續發展債券上櫃，發行餘額為新台幣3,372.67億元，自106年制度推出以來發行金額年複合成長率高達50％。未來持續推動永續發展專項資金債券（綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券）及「可持續發展連結債券（SLB）」，以支持企業永續轉型，同時相關制度接軌國際並積極進行國際連結與合作，期能強化市場透明度與國際能見度，進而拓展市場國際參與者。

第二項是積極扶植IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平台即服務）、SaaS（軟體即服務）等數位雲端服務公司及資安業者，加強推動這類「輕資產、重數據」的特色產業公司進入櫃買市場，繼半導體及生技產業後再打造一個新興產業聚落。

第三項是要積極導入流程自動化（RPA），簡化公司申報作業、降低人工作業比重及錯誤。

最後第四項則是，櫃買中心將提供發行人從債券掛牌申請、永續發展債券資格認可及發行人部分申報作業透過網路完成，提供發行人更便捷之e化服務。