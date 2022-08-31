研調機構預期，iPhone 14下半年出貨量達9,000萬支，還將推出iPad和Mac產品，抵擋部分消費性電子產品銷售動能疲軟，包括穩懋（3105）等蘋概股秀肌肉。

蘋果新產品即將上市，蘋果新機隱含衛星通訊新商機，帶動PA三雄穩懋強登漲停，全新、宏捷科股價分別大漲逾5％、7％。

摩爾投顧分析師林漢偉分析，對台廠蘋果供應鏈而言，是一年之內的最大轉折，目前市場樂觀看待iPhone 14的拉貨量，有助相關供應鏈接下來營收月月創新高，如法人點名的玉晶光、大立光等，將受惠鏡頭畫素提升。

台積電獨家代工蘋果手機晶片，加上組裝代工的鴻海與和碩，PCB族群中的臻鼎、新興與台郡等，均是受惠本波蘋果新機拉貨潮的潛力股之一。

另外，如供應PA的穩懋，與封測的日月光，股價位階偏低，也有機會搭上蘋概股熱潮，而出現一波反彈走勢。

近期蘋概股多方題材，以PCB產業最有發揮，指標股燿華、華通、嘉聯益量能增溫，蓄勢上攻。