優異的企業領導能力及ESG績效，再獲肯定。全球商界享有盛譽的《哈佛商業評論》（HBR, Harvard Business Review）全球繁體中文版，2022年「台灣企業領袖 100強」調查結果揭曉，中鼎集團總裁余俊彥四度蟬聯入榜。

這屆「台灣企業領袖 100強」榜單，是由台灣全體上市公司篩選出前三百大企業名單，再根據公正客觀的數據進行評比。除了歷屆皆採用的「股東報酬率」（TSR）、「市值成長金額」之外，今年更首度加入「平均每季每股盈餘（EPS）」，以及「ESG成效」等指標進行評量與排名，意即入榜領導者所帶領的企業，不僅能幫股東賺錢、長期穩定經營，更是兼顧EPS營運表現與ESG環境永續的模範生。

余俊彥表示，此次調查所採納的各項指標，也是中鼎一直以來努力的目標；尤其在ESG永續推動上，中鼎自許為「地球永續的把關者」，致力將工程事業發展為ESG事業，並打造最先進的「綠色工程」，幫助客戶達成淨零排放的目標。未來，中鼎將持續以「專業、誠信、團隊、創新」的企業文化，為全球客戶提供「Most Reliable最值得信賴」的統包工程服務。