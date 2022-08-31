響應「台中2050淨零碳排」願景，享受綠色生活、打造低碳城市，全台最大移動共享服務品牌「GoShare」開闢全台第七座城市據點，8月進駐台中市，並攜手台新銀行推出限定期間超高優惠，台新信用卡全卡可獲「騎一趟送一趟」的刷卡金100％高額回饋。

根據經濟部能源局的統計資料顯示，國內交通運輸碳排放量僅次於工業活動，減碳成為促進環境永續的關鍵行動。今年適逢台新銀行成立30周年，提倡「認真．永續」精神，台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，台新銀行希望透過綠色生活的倡議，偕同碳排放量高且與民眾生活息息相關的運輸產業，落實減碳的實際行動，達成社會與企業永續的目標。

黃天麟說明，為鼓勵更多民眾加入綠色生活的行列，台新銀行與GoShare合作共同響應台中市區的共享服務，為小資族、代步族與學生族量身打造優惠專案，推出「台中騎車，台新請客」的限時限量優惠。只要是台新信用卡戶以GoShare APP綁定台新信用卡支付台中市區騎乘費，至9月12日前登錄成功，即可獲該趟車資100％刷卡金回饋資格，騎多少就可獲回饋多少。

此外「Richart Life」會員只要登入Richart Life App領取「台中騎車台新請客」優惠券，最高還能獲得台新Point 5,000點，1點等同新台幣1元，點數可用於折抵刷卡消費、商品兌換與Richart Life中的綠生活專區。

台新銀行指出，為鼓勵民眾使用「Richart小查罐」管理旅程資金，功能上類似子帳戶的概念，除了母帳戶外，可依據資金的應用類型進行拆分與命名，有效控管與檢視不同類型的資金使用狀態，是理財規劃的好幫手，只要在9月30日前完成Richart數位存款帳戶開戶，新戶可獲新台幣活儲2.725％優惠年利率。

另外，無論新、舊用戶凡於Richart APP內完成開立小查罐，並取名為「台中騎車台新請客」，再成功完成由子帳戶轉帳至母帳戶一次的任務，便能獲得GoShare的500元騎乘金的序號一組。台新銀行除提供貼心的理財服務體驗與低碳通勤的好康優惠外，更與您一同為永續環保盡心。