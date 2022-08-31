新華社8月31日報導，大陸國家衛生健康委公布最新數據顯示，超過2.26億名老年人完成了新冠病毒疫苗全程接種。專家建議符合條件的人群、尤其是老年人盡快接種新冠病毒疫苗。

大陸部分地區新冠肺炎感染者的基因測序結果顯示，病毒分別屬於Omicron變異株的多個不同亞分支。病毒學專家表示，新冠病毒持續變異，與此前流行的Omicron毒株相比，傳播力和致病力並未減弱，對老年人和基礎病人群仍具較大威脅。

中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶說，目前中國使用的疫苗在預防重症和死亡方面效果是顯著且明確的。建議符合條件的老年人盡快接種疫苗，按照規定間隔完成加強針接種。

大陸國家衛生健康委公布數據顯示，截至今年8月9日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗超34億劑次，已完成全程接種人數達12.68億，完成加強免疫接種人數達8.2億；60歲以上人口接種覆蓋人數超過2.38億，完成全程接種人數超過2.26億，完成加強免疫接種人數超過1.76億。

報導稱，為了提高老年人疫苗接種率，多地採取積極措施。北京市東城區為老年人開設了疫苗接種專場；上海市各區在開放社區接種門診的基礎上提供養老機構、重點社區上門服務等多種形式的接種服務；湖南疾控部門聯合醫療機構通過安排流動接種車、開通綠色通道、組織人員陪護等方式，為老年人接種提供便利。