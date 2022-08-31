台中地檢署偵破一起人口販運集團，拘提集團幹部朱男等2人。據了解，朱男鎖定白牌車司機以安排柬埔寨月薪3000至4000美金不等高薪工作為幌子，採「猪仔一條龍」專業服務，從今年6月至8月間已誘騙20多人出境，有部分被害人在柬埔寨慘遭拘禁、凌虐。檢察官複訊後，今天以朱男犯嫌重大，並有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，檢察官胡宗鳴、楊凱婷及翁嘉隆在8月29、30日指揮彰化、台中及花蓮警方，調查局中部地區機動工作站、移民署彰化縣及中市專勤隊兵分多路，到中市拘提到集團旗下的朱男等2名成員，並通知多名證人到案說明案情。

詹常輝指出，為保護國人免於求職遭不法集團詐運出國，將持續擴大偵辦其他在台及滯留的集團成員，並會同警政、外交單位，持續營救被害人。

據了解，犯罪集團鎖定台灣白牌車司機，以介紹到柬埔寨辦貸款或從事簡單文書工作，輕鬆賺取每月3000至4000元美金高薪等幌子，招募被害人上鉤後即採「猪仔一條龍」服務，由也是白牌車司機的幹部朱男負責載送被害人辦理護照，還提供偽造小黃卡，並送往日租套房集中住宿，載往桃園機場搭機出境。

檢調追查，「猪仔」搭機到柬埔寨，一下飛機就被扣留護照，強迫加入犯罪集團工作以償還欠債，若有人業績不佳或向外求救，會被關至小黑屋拘禁、凌虐，該犯罪集團藉此手段控制被害人，並向在台家屬勒索贖金。

檢方複訊後，今天以朱男犯嫌重大，有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，全案由檢調警持續擴大偵辦中。