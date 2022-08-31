（取自黃希賢臉書）

（取自黃希賢臉書）

（取自黃希賢臉書）

（取自黃希賢臉書）

（取自黃希賢臉書）

黃希賢今（31）日前往基隆選委會，以無黨無派的身份，正式登記參選基隆市長。他表示，他沒有政黨的奧援，沒有撂人來的大場面，只有做為基隆計程車司機的老父親，以及太太還有祕書們一起陪同。

黃希賢也非常感謝親民黨主席宋楚瑜、民眾黨立委邱臣遠以及基隆市議長蔡旺璉、副議長林沛祥的鼓勵。他有自信，不只是第三勢力的最佳人選，也是所有基隆人可以信賴的選擇！

黃希賢自述，他從小就是貧寒的七堵囝仔，自己到處打工、謀職，自食其力、白手起家，從一名六堵搬運工、加油打工仔、計程車運將，變成經營海運公司的企業家，一直以來就是「堅持到底」4個字支撐著我，生命充滿著「化不可能為可能」。

黃希賢強調，他從今年一月宣布參選以來，便最先端出各種政策牛肉，包括興建海水淡化廠解決缺水問題、推行「基隆通」台鐵國道客運1280月票、全市國中小營養午餐免費、成立道管中心一年內有感解決路平問題、力推管線更新一年內有效降低漏水率、一里一雨遮公園、普建立體停車空間。

黃希賢相信，眼睛雪亮的基隆民眾，肯定可以分辨，誰才是真正愛基隆，哪個候選人才是真正會做事！今天起，比賽的最後衝刺正式開始！選賢與能，選人不選黨，讓他當選，才是基隆市民的大勝利！