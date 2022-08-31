今（31日）金融保險業半年報全部完成申報，此前爆發淨值危機的南山人壽備受市場關注，根據其111年上半年財務報告，上半年股東權益（淨值）總計為836億，較2021年底5115億元下滑逾83%，每股淨值更僅存6.05元。

先前市場傳出，南山人壽第二季淨值可能跌破千億元，甚至波及其大股東潤泰新和潤泰全，迫使後兩者將投資不動產改採公允價值衡量，避免下市危機。

而南山人壽今日公布，上半年資產總計5兆616億元，扣除總負債4兆9780億元後，證實股東權益僅剩836億元，較去年底5115億元蒸發4279億元，降幅超過8成，淨值更從每股37元跌至6.05元。

不過南山人壽本月10日公告7月自結獲利數字，在匯兌利益、經常性收益及進入國內股利獲現金股利挹注下，7月獲利為41.2億元，累計今年前7月賺413億元。截至7月底，淨值較6月底回升逾700億元，資本適足率(RBC)仍高於300％。南山人壽強調，「長期清償能力無虞，保戶權益不受影響」。