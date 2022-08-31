男星徐謀俊因出演網路情境劇《社畜時代》打開知名度，近日在《全明星運動會》第三季拿下狀元，又榮獲「凹嗚狼人殺」季冠軍，人氣迅速上漲，豈料他近日遭網友公審，對方稱幫徐謀俊撿回遺失的錢包，卻沒有得到感謝，對此徐謀俊在社群平台解釋並向對方道謝。

徐謀俊今（31日）在社群平台發聲，他坦承看到新聞的時候嚇一跳，親自解釋：「很多訊息我真的不會每一封都看到，連我自己朋友的訊息都常常miss 掉」，徐謀俊說對方私訊的是粉絲專頁，自己的手機看不到粉絲專頁的私訊，要用電腦才有辦法看到別人私訊，無奈解答：「可能是我手機的問題吧」。

徐謀俊還原當日情況，當天他和朋友一起去吃飯，去的時間臨近店家打祥的時間，吃完才發現錢包掉在店家，但回去時店家已經關門了，於是打算隔天再來店家取，隔天和朋友一同回該店家尋錢包，店家也沒有提及錢包是被誰撿到，他和店家道謝後就離開了，並不知道網友撿到錢包的過程。徐謀俊被朋友通知上新聞後，他也立刻私訊該網友：「在這邊再跟妳說一次感謝妳，本來就該感謝，只是我沒有看到陌生訊息，也感謝妳，喜歡看我的社畜時代」。

網友公開控訴幫徐謀俊撿到錢包，卻遭對方無視。（圖／翻攝自爆廢公社）

許多藍勾勾好友在貼文底下支持：「真的沒有辦法一直看粉專私訊，就是誤會一場，大家都是善良的，不需要去公審任何一個人～恭喜找回錢包」、「辛苦了啦」、「你很棒，沒看訊息又不是你的錯」、「同意～陌生訊息真的會淹沒」，許多網友也留言「謀俊度量真大，直接加分了」、「我不懂做善事不能默默嗎？」、「可以撿到謀俊的錢包是件多幸運的事啊～」、「真的是EQ很高的帥哥 respect」。