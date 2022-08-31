新北市長侯友宜今(31)日前往視察「碧潭堰改善暨周邊環境營造」，水利局指出，工程在2020年8月開工後，進度已達80％，目前已完成2座倒伏堰閘門安裝、部分固定堰堰體及護床工施作，預計明年4月完工啟用。

侯友宜表示，新店溪河川環境營造成果，在7年前碧潭橋下游建置4處矮堰，第1階段已經將溪水留住且串聯水域空間，結合碧潭堰工程中的生物棲地環境營造，可以預見未來這會是一個水生態樂園。

他說，雖然生態魚道還沒完成，但在工程施工過程中，發現滿滿的毛蟹大軍利用臨時設置的麻繩，從新店溪溯溪而上十分令人感動，生態團隊清華大學教授曾晴賢生態調查發現，施工過程中河川內還有和尚魚、鱸鰻、烏魚跟烏鰡等，顯示新店溪在河川棲地環境營造過程，各類物種已成群結隊洄家，碧潭地區將成為一個以水為主題，並兼具生態與文化的主題場域。

水利局長宋德仁表示，新店溪以「水安全、水清淨、水育樂、水生態、水文化」河廊營造成果，已將新店溪打造成水漾博物館，後續也將持續豐富新店溪一帶的休憩河廊，水漾學堂的開課也將帶市民參訪這些河廊營造據點，讓市民了解新北市政府如何在提升河防安全時，兼顧恢復河川生命力的多元目標，將新店溪打造成水漾博物館，持續豐富新店溪一帶的休憩河廊。

宋德仁指出，「碧潭堰改善暨周邊環境營造」採用複合堰形式，在河道中央設置倒伏堰，兩側採固定堰銜接堤岸，藉由倒伏閘門舉升可增加上游碧潭水域50公分水深，並擴大休閒水域面積至14公頃，倒伏閘門放倒後也可增加通洪斷面，大幅提升新店溪碧潭段河防安全。

他說，工程也結合水生態環境教育建置，在魚道中設置觀察窗及監測攝影系統設施，可觀察水中生物的棲息動態，藉由相關數據以研擬最有效的生態友善作為，更可充足後續環境教育推動相關教材。