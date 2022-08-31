新北市長侯友宜今31日晚間出席開幕典禮，並且擔任開球嘉賓，勉勵年輕球員持續精進自我，爭取佳績。(黃敬文攝)

第九屆「2022 egc長耀盃全國公益高中／大專籃球聯賽」，全國百支隊伍自8月23日至9月11日在新莊體育館引爆戰火，其中高中男子組戰況激烈，16強賽事也熱烈開打，新北市長侯友宜今(31)日晚間出席開幕典禮，並且擔任開球嘉賓，勉勵年輕球員持續精進自我，爭取佳績。

侯友宜表示，「籃球」一直是新北市重點發展種類，HBL男籃有泰山、南山、能仁3支傳統強隊，女籃也有淡商、南山2支勁旅，今年都有參賽；長耀盃邁入第9屆，規模超越HBL與UBA，已成為國內最具指標性的籃球賽事，今年特別增設「大專組」，延續對高中籃球選手的培育，呼應賽事重點「傳承」，也與新北市培育運動人才的宗旨相符，非常感謝長耀建築機構長期對籃球運動基層發展的投入與支持。

侯友宜強調，新北市從2021年起透過公私協力與職業球隊共同培育競技運動人才，目前已有籃球、棒球、壘球、排球及射箭的冠名合作，以4級培育體系，致力提供運動員完善職涯照顧，讓選手有更長遠的運動生涯。

長耀建築機構謝建國董事長表示，自2013年創立迄今，長耀盃以支持教育培育、社會回饋為宗旨，打破甲乙組分級，更保留花東、外島球隊名額，藉由獎金制度不斷優化，讓獎勵資源真正落實於學校球隊，除了免報名費，更設立「晉級獎金」制度，球隊每贏一場即可獲1萬元獎金，另提供住宿及車資補助，希望打造國內體育界嶄新舞臺。

他說，長耀盃設有全臺體育賽事首見的「最佳貢獻獎」，將球隊最重視的倫理觀念挹注賽事，期望球員們莫忘初衷滿懷感恩，感謝願意投入籃球基層的所有人。