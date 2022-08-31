清心福全「茉綠茶凍拿鐵」（左）大杯65元。（清新福全提供）

萬波「古早酸梅冰」 大杯45元，離島大杯55元。 （萬波提供）

手搖飲店趕在夏日尾巴抓住商機，推出一系列減糖、消暑飲品，貢茶專攻25至44歲女性推「冰搖蜜桃果茶」，以水蜜桃搭百香果、青茶營造微酸微甜口感，業者看準至少6成客人偏好原茶類產品，直言「目前有6~7成消費者偏好原茶類產品，因為我們的茶湯品質很好，即使降低糖度還是很好喝，無形之中讓少糖的選項很受歡迎，加上鹹甜奶蓋更是佔貢茶熱銷排行一半以上。」

貢茶以「我的蜜桃女孩」系列擄獲女性的心，此次推出的蜜桃烏龍茶，特別選擇烏龍茶加入蜜桃果香特調出全新風味，在深厚的茶香中帶有蜜桃淡淡的香氣，就像是成熟穩重卻帶有溫柔特質的女孩，同時還加搭配QQ寒天晶球喝起來低熱量又有飽足感。冰搖蜜桃果茶是冰搖葡萄果茶的姊妹作，在清爽的青茶中帶有淡淡的水蜜桃香香氣和百香果粒，喝起來非常清爽宜人，即使降低糖度與水果混搭也好喝，新品預計帶動整體2成業績。

清心福全則將特級綠茶製成茶凍，瞄準年輕嘗鮮客推「茉綠茶凍拿鐵」，茶凍飄花香訴求入口醇和，與奶綠結合口感更豐富，預計帶動3成買氣，咀嚼控炎夏想喝清爽又有配料的手搖，也會要求將茶凍加至其他飲品中。萬波走古早味氛圍開賣「古早酸梅冰」，簡單耐喝並加滿滿碎冰，也可依喜愛加人氣配料珍珠等，更有微糖供選擇，讓整體呈現更加爽口去暑氣，業者透露開賣前3天就賣近萬杯，不久也將針對中秋節及外送平台推優惠。