白河青農張祿棠（右五）送自己栽種的文心蘭給農委會主委陳吉仲（右四）。（張毓翎攝）

立委賴惠員31日邀請農委會主委陳吉仲下鄉與農民座談，農民反映肥料價格上漲，但公糧收購價卻沒變動；陳吉仲說，農委會已投入經費抑制漲勢，保證年底前台肥肥料不調漲。對於農民盼公糧價格調高，陳無奈說「歹勢啦」，若公糧價格漲，農民收入不一定增加，不過今年實施的水稻新政，將有助提高溼穀價格，使農民收益提升。

陳吉仲今天先後前往東山區農會、後壁區農會，與農民針對公糧價格、肥料上漲等農業議題進行討論。

陳吉仲表示，全世界肥料都很貴，經估算，其原物料價格都漲了2倍半，農委會這一年來已補助20億元，台肥公司自己吸收20億元，共計40億元抑制漲勢，請農民放心，只要是台肥肥料，截至今年底都不會漲。後壁區農會總幹事林怡歆說，公糧收購價格已經11年未變，許多農民無不盼能調整。

對此，陳吉仲回應，若公糧價格漲，農民收入不一定增加，過去台灣一、二期稻作面積一年總計28萬公頃，若用糙米計算，年產量為150萬公噸，但國內市場只能消化120萬公噸，每年多餘的30萬公噸，有些靠外銷，部分由農委會編列經費收購。

陳吉仲說，農委會今年起實施稻作四選三、大區輪作措施，感謝農民朋友配合，今年一、二期稻作面積已減少3萬1000公頃，預估年產量可減少20萬公噸；此外，在新政策下，今年一期溼穀收購價每百台斤已超過1000元，而二期水田轉作旱作的田區多，相信今年二期稻作價格有機會比一期更高。