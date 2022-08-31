蔡宗翰則懇請民進黨台南市黨部評議委員會的評議委員明天如期開會，並做出公正公道的決議。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

民進黨在台南市議員第1選區提名因蔡宗翰初選爭議，仍有1席未定，據了解，總統兼民進黨主席蔡英文31日在民進黨中常會裁示，請民進黨台南市黨部評議委員會明天開會來認定蔡宗翰在初選期間有沒有違反黨規定，如認定有違規，就提名初選落選頭的現任議員劉米山。

民進黨南市第1選區初選因蔡宗翰遭控以詐術競選，經中執會通過暫緩提名，事隔近4個月，已到了開放登記時刻，初選爭議還未落幕，據了解，蔡英文今天在民進黨中常會裁示，請市黨部評委會明天開會認定蔡宗翰是否違反黨規，如認定違規，就提名劉米山。

劉米山表示，民進黨第一選區初選落幕後，已時隔4個月，過程中心情百感交集，支持者也都十分擔心，目前還未收到政黨推薦書，也未獲黨中央正式告知，如有幸獲得提名，他會繼續衝、繼續拚，獲得選民認同與支持。

蔡宗翰則回應，他懇請民進黨台南市黨部評議委員會的評議委員明天如期開會，並做出公正公道的決議，若順利獲得民進黨提名，不日即將前往台南市選委會正式登記，儘管初選過程中有許多檢舉與疑慮，但他相信「正義的人並不會輕易被打敗」。