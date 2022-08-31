嘉泥（1103）、信大水泥（1109）8月31日在法說會上指出，受到煤炭價格飆漲、大陸水泥市場貢獻度減少，水泥本業今年的營運衰退。下半年預期業外轉投資的營運將可好轉。

嘉泥今年上半年水泥本業的營業收入為4.62億元，年減15.54%；信大水泥大陸市場上半年的營收則較去年同期衰退約20%。

因持有台泥的股權現金股利減少，嘉泥預期2022年股利收入減少為3.24億元。

轉投資的旅宿事業是今年營運成長最多的；根據嘉泥統計，今年上半年旅宿事業的營收已達1.56億元，已較去年同期增加44.4%。

在日本沖繩旅遊解禁及國內疫情趨緩後，嘉泥指出，2022年日本飯店Hotel Collective及產後護理之家的展望會比去年好。

信大合併營收中，大陸市場約占67.12%，國內市場占32.88%；信大指出，國內水泥市場屬成熟市場、需求變化不大，但成本大幅上漲，售價反應遲延，上半年營收、獲利減少。售價調整，需時間消化，未來應可漸趨改善。

至於大陸市場，信大指出，因同業競爭激烈平均價格不如去年同期，加上國際原料煤炭價格高漲等因素，毛利下降，今年獲利會較去年衰退。

信大表示，未來希望透過增加循環經濟可處理之種類，來提升整體營運的成長動能。