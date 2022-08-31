味全龍「大師兄」林智勝距離300轟里程碑只差最後2步，3局下1出局一、二壘有人時，敲出右外野3分炮，生涯第298轟出爐，一棒助隊逆轉戰局。

林智勝賽前累積297轟，今天首打席面對樂天桃猿先發投手翁瑋均敲出滾地球形成雙殺打，3局下落後2分的龍隊，首棒打者張政禹安打、郭天信保送形成一、二壘有人，1出局後輪到林智勝打擊，這打席第2球就攻擊，敲出右外野全壘打，本季第9轟出爐，也一棒逆轉戰局，3局打完龍隊4比3暫時領先。

味全龍林智勝敲出生涯第298支全壘打。（杜宜諳攝）