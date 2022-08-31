味全龍「大師兄」林智勝距離300轟里程碑只差最後2步，3局下1出局一、二壘有人時，敲出右外野3分炮，生涯第298轟出爐，一棒助隊逆轉戰局。
林智勝賽前累積297轟，今天首打席面對樂天桃猿先發投手翁瑋均敲出滾地球形成雙殺打，3局下落後2分的龍隊，首棒打者張政禹安打、郭天信保送形成一、二壘有人，1出局後輪到林智勝打擊，這打席第2球就攻擊，敲出右外野全壘打，本季第9轟出爐，也一棒逆轉戰局，3局打完龍隊4比3暫時領先。
味全龍「大師兄」林智勝距離300轟里程碑只差最後2步，3局下1出局一、二壘有人時，敲出右外野3分炮，生涯第298轟出爐，一棒助隊逆轉戰局。
林智勝賽前累積297轟，今天首打席面對樂天桃猿先發投手翁瑋均敲出滾地球形成雙殺打，3局下落後2分的龍隊，首棒打者張政禹安打、郭天信保送形成一、二壘有人，1出局後輪到林智勝打擊，這打席第2球就攻擊，敲出右外野全壘打，本季第9轟出爐，也一棒逆轉戰局，3局打完龍隊4比3暫時領先。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。