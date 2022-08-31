2022土地公國際民俗藝術節將於2日至4日在桃園新永和市場停車場熱鬧登場。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

2022土地公國際民俗藝術節將於2日至4日在桃園新永和市場停車場熱鬧登場。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

2022土地公國際民俗藝術節將於2日至4日在桃園新永和市場停車場熱鬧登場。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

2022土地公國際民俗藝術節將於2日至4日在桃園新永和市場停車場熱鬧登場。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

2022土地公國際民俗藝術節將於2日至4日在桃園新永和市場停車場熱鬧登場。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

2022土地公國際民俗藝術節將於2日至4日在桃園新永和市場停車場熱鬧登場，以「百神遶境、千人踩街、萬人祈福」為活動理念，深化多元族群對福德正神的共通信仰，同時邀請陳昇、黃妃、謝銘祐、新寶島康樂隊以及麵包車樂團等眾多表演團體同台飆唱，有新世代搖滾歌手唱出最接地氣的歌曲，也有歌仔戲、布袋戲、陣頭團隊呈現民俗藝術之美，精彩節目不間斷，與市民朋友一起連嗨3天，歡迎免費入場。

桃園市長鄭文燦表示，奠基在過去4年活動的基礎上，今年是第5年舉辦土地公國際民俗藝術節，將祭祀文化融合傳統民俗技藝，持續耕耘推廣桃園土地公信仰文化，凝聚在地情感與向心力。全國與桃園市各區土地公宮廟，包括全國最大的土地公廟-屏東車城福安宮，及新北市、新竹市、苗栗縣等來自各地百尊土地公也會到桃園作客，一起加入會師踩街的隊伍，參與這次年度盛會。

文化局長莊秀美說，為了拉近傳統信仰、民俗與年輕人距離，這次土地公國際民俗藝術節加碼演出，連續3天舉辦「台客搖滾之夜」、「臺灣樂團之夜」及「臺灣民謠之夜」，邀請生祥樂隊、拍謝少年、玖壹壹、百合花、恆月三途、農村武裝青年、旺福、陳昇與新寶島康樂隊、謝銘祐與麵包車樂團、陳明章與福爾摩沙淡水走唱團演出，希望讓民眾享受充滿搖滾熱血、輕鬆愉快的土地公民俗藝術嘉年華。

2018年起「土地公文化節」轉型為「土地公國際民俗藝術節」，今年融入更多在地元素，增加不同族群交流的機會。除了有年輕世代的樂團參與演出，明華園黃字戲劇團、五洲桃興閣掌中劇團與黃妃也將演出經典劇碼，重現野台風華。現場還有擲筊求壽桃、平安龜PK賽活動、環境清潔大隊提供的再生家具文創商品展售，民眾可來現場尋寶，更多活動詳情，請上桃園市土地公文化館及土地公國際民俗藝術節臉書查詢。