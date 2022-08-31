嘉義縣藥師公會前理事長蕭博勝今舉辦「堅定自信，您我同行」新書發表會，地方各界人士盛情參與。（蕭博勝競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

獲民進黨徵召的鄉代會副主席陳正昇在議長張明達陪同下完成番路鄉長參選登記。（取自陳正昇臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

陳正昇在議長張明達等人陪同下完成番路鄉長參選登記。（取自陳正昇臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣藥師公會前理事長蕭博勝今舉辦「堅定自信，您我同行」新書發表會，隨後由在地義消、醫藥界代表與鄉親陪同下，前往公所登記參選番路鄉長，而已獲民進黨徵召的鄉代會副主席陳正昇也在議長張明達陪同下完成登記，番路鄉兩大鄉長選將就位，選戰正式開打。

以無黨籍參選鄉長的蕭博勝表示，因擔任藥師公會理事長及義消分隊長等地方職務，長期參與公共事務、深耕社區服務，認為番路鄉在各方面都可以服務及經營得更好，此次參選雖沒有大咖政治人物力挺，但代表的卻是來自基層民眾的聲音與力量。

強調自己超越藍綠、中道理性，蕭博勝更提出「長照、觀光、教育、經濟」4大主軸政策，舉辦新書發表會是為了用一本書讓鄉親重新認識他，並從中闡述從政參選理念，至於「勝利番城市」是他的競選標語，希望透過一場不一樣的選戰，與鄉親共同打造屬於番路的勝利方程式。

陳正昇今早在張明達、多位鄉民代表、番路農會理事長、多位村長陪同下，完成番路鄉長參選登記，強調自己深耕基層，服務鄉親已29年，始終堅持傾聽基層、積極輔導傳統農業轉型、推動營造番路鄉觀光產業，無論是軟體的服務或是硬體的建設，無論是山區或是平地，他總是一馬當先。

陳正昇說，「攜手同心、再造番路」是他的願景與目標，會結合鄉內各民意代表，農會系統及各階層的地方賢達，廣納建言，開創番路鄉成為有亮點的鄉鎮。